Cidades Preso suspeito de fraudar R$ 700 mil de instituição bancária em Goiás Investigado foi detido preventivamente na última quinta-feira (27). Investigação continua para tentar identificar demais envolvidos no crime

A Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic) apresentou nesta segunda-feira (2) detalhes da operação Caça-fantasma que prendeu um homem suspeito de aplicar golpes contra 129 correntistas de uma instituição bancária. O prejuízo, de acordo com a polícia, é de aproximadamente R$ 700 mil. Entre as vítimas estão clientes de São Paulo e de cidades do Norte e Nordeste d...