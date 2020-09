Cidades Preso suspeito de estuprar e roubar pelo menos seis mulheres Crimes aconteceram entre os anos de 2016 2 2019 em Goiânia e em Senador Canedo

Um suspeito de estuprar e roubar pelo menos seis mulheres com idades entre 19 e 49 anos nas cidades de Goiânia e Senador Canedo foi preso na última sexta-feira (11). Segundo a Polícia Civil, os crimes aconteceram entre os anos de 2016 e 2019 e em todos os casos foi constatado que o perfil genético do autor corresponde ao mesmo homem, de 40 anos. As investigações aponta...