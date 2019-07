Cidades Preso suspeito de estuprar adolescente em Senador Canedo Um das vítimas foi abordada por volta das 6h30 e obrigada a entrar no carro do detido, que usava uma arma de brinquedo

Um homem suspeito de abordar adolescentes na rua para estuprá-las foi preso, em Senador Canedo, na região metropolitana da capital. A Polícia Civil informou que o primeiro caso foi em fevereiro deste ano. A vítima foi abordada por volta das 6h30 e obrigada a entrar no carro do detido, que usava uma arma de brinquedo. Assim que entrou no veículo, a jovem foi levada...