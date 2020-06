Cidades Preso suspeito de estuprar adolescente em Novo Gama Homem, que não teve a identidade divulgada, trabalhava como agente prisional temporário

Atualizada às 11h49. Um homem suspeito de estuprar uma adolescente foi preso preventivamente nesta quarta-feira (3) em Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal. O crime teria acontecido na frente da filha do suspeito, que trabalhava como vigilante penitenciário temporário (VPT). O delegado Pedro Trajano explicou que após a identificação e localização do s...