Cidades Preso suspeito de envolvimento na morte de morador de rua em Anápolis Crime aconteceu em maio do ano passado e câmeras de segurança registram toda a ação

Um homem, de 43 anos, e em situação de rua foi preso, na manhã desta terça-feira (6) suspeito de envolvimento na morte de outro morador de rua em Anápolis, na região Central de Goiás. Márcio Belmiro da Silva, conhecido com Simpson foi morto em maio do ano passado no centro da cidade. As investigações do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) apontaram que o home...