Preso suspeito de envolvimento na morte de adolescente em Trindade

Um suspeito de envolvimento na morte de uma adolescente de 16 anos em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia, foi preso na noite desse sábado (15). Com o detido, de 20 anos, foi encontrada a arma que teria sido usada no dia do assassinato, munições, porções de entorpecentes e uma balança de precisão. Aos policiais, ele afirmou que estaria apenas guardando a arma...