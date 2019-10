Cidades Preso suspeito de diversos assaltos em três cidades de Goiás Homem roubou uma motocicleta, celulares e dinheiro. Uma vítima foi esfaqueada no braço e no pescoço

Um homem foi preso, na tarde desta terça-feira (15), suspeito de realizar três assaltos em um único dia em três cidades diferentes da região Oeste do Estado. Em Aragarças, o suspeito roubou dinheiro e o aparelho celular de um mototaxista. A vítima tentou resistiu e foi esfaqueada no braço e no pescoço. Ela foi socorrida e levada para um hospital. Em seguida, o susp...