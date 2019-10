Um homem foi preso, na noite desta segunda-feira (28), suspeito de cultivar uma plantação de maconha dentro do apartamento, onde mora em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. O caso foi descoberto após denúncias anônimas de que acontecia tráfico de drogas no imóvel.

O detido foi abordado e durante revista os policiais localizaram uma porção de “maconha in natura” pronta para consumo, informou a Polícia Militar (PM). Ainda de acordo com a polícia, na residência do suspeito foram apreendidos seis pés de maconha, sete brotos da droga, o entorpecente pronto para o consumo e uma balança de precisão.

O suspeito e os objetos foram levados para a delegacia. O homem foi autuado por tráfico de drogas.