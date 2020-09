Cidades Preso suspeito de comandar o tráfico de drogas na região do Itamaracá, em Goiânia Segundo a Guarda Civil Metropolitana (GCM), o homem pertence a um grupo que movimentava cerca de R$ 50 mil por semana somente na região

Foi preso na manhã desta quinta-feira (24) um suspeito de comandar o tráfico de drogas na região do Itamaracá, em Goiânia. Segundo a Guarda Civil Metropolitana (GCM), o homem pertence a um grupo que movimentava cerca de R$ 50 mil por semana somente na região. De acordo com a GCM, com ele a equipe apreendeu drogas avaliadas em R$ 40 mil e uma máquina de cartão usada ...