Foi preso em Itaberaí um homem de 33 anos suspeito de atropelar e matar a faxineira Fabiana Macedo Lima Gonçalves, de 36 anos, na tarde de sábado (14) na BR-070. Ela voltava do trabalho empurrando uma bicicleta no acostamento da rodovia quando foi colhida pelo veículo que saiu da pista.

Era o dia do aniversário de Fabiana e o marido a aguardava junto com dois filhos, ainda crianças, para uma comemoração numa churrascaria. O condutor do carro, que estava embriagado, fugiu do local do acidente.

De acordo com informações da Polícia Militar, o responsável pelo acidente estava acompanhado de mais duas pessoas. Ele foi preso dez minutos após a colisão e a embriaguez foi constatada. Os passageiros do veículo foram liberados após a abordagem. O motorista não teve a identidade revelada.