Um jovem de 22 anos foi preso por crime de roubo a residência. O autor foi preso na Vila Finsocial, Goiânia. O roubo ocorreu no dia 03 de abril do ano passado, no setor Residencial Forteville Extensão, também na capital. No dia do fato, o suspeito entrou na casa da vítima quando ela abria a porta para que dois amigos saíssem. Era aniversário do dono da casa e o jovem preso entrou na casa acompanhado de outros três comparsas, todos armados. A investigação foi ralizda pelo Grupo de Repressão a Roubos (Garra), da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic).

De acordo com a Polícia Civil, na data do fato, a vítima estava em sua residência, comemorando o seu aniversário, com a presença de alguns amigos. No momento em que a vítima abriu o portão para um casal de amigos saírem, quatro indivíduos armados desceram de um veículo Prisma cor branca e anunciaram o roubo. Entre as vítimas, havia uma mulher gestante que também foi rendida pelos assaltantes.

As vítimas foram ameaçadas e obrigadas a entregar os seus pertences pessoais. Havia na casa um total de 8 pessoas, das quais 6 foram vítimas do roubo. Os suspeitos subtraíram vários objetos da residência, como eletrodomésticos. Das vítimas foram roubados um total de 3 celulares, 2 relógios, carteiras e uma bolsa.

Com as investigações, foi possível identificar os quatro suspeitos, dos quais três foram mortos em confronto com a Polícia Militar 17 dias após o roubo. O suspeito que confessou sua participação no crime foi preso preventivamente pela Deic.