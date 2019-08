Cidades Suspeito de homicídio é preso em Goiânia Crime aconteceu em março deste ano. Detenção foi em cumprimento a mandado de prisão temporária

Um dos responsáveis pelo homicídio de Fernandes Rodrigues Nouzo, no Conjunto Vera Cruz, em Goiânia, será apresentado hoje, às 16 horas, na Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH). Weyne de Carvalho Sousa foi preso, nesta segunda-feira (5), em cumprimento a mandado de prisão temporária. O crime ocorreu no último dia 19 de março. De acordo com as inv...