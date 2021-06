Cidades Preso por ajudar Lázaro Barbosa impediu entrada de policiais em chácara Negativa de colaboração chamou a atenção de força-tarefa. Caseiro teria confessado ajuda a fugitivo acusado de matar família em Ceilândia

Atualizada às 9h36. A prisão do proprietário rural Elmi Caetano Evangelista, de 73 anos, e do caseiro Alain Reis de Santana, de 33, por ajudar Lázaro Barbosa de Sousa, de 32, na fuga que já dura 17 dias, foi possível depois que Elmi se negou a liberar a entrada da força-tarefa em sua chácara, no distrito de Girassol, em Cocalzinho de Goiás. Elmi foi preso em uma e...