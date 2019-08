Cidades Preso pai de menino de 7 anos morto pelo irmão com tiro acidental em Ipameri Juan Carlos de Moura Felício, de 28 anos, trabalha como caseiro na fazenda onde aconteceu o incidente

O caseiro Juan Carlos de Moura Felício, de 28 anos, e pai do menino de 7 anos morto com um tiro acidental no rosto em uma fazenda em Ipameri, na região Sudoeste do Estado, foi preso em flagrante por posse ilegal e omissão de cautela na guarda de arma de fogo. Na noite desta segunda-feira (12), o enteado de Juan, de 17, pegou uma espingarda calibre 28 e a mostrou para o irmão. No entanto, quando ele foi fechar a arma ela disparou acide...