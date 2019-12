Cidades Preso motociclista de aplicativo suspeito de assaltos em Goiânia Um dos crimes foi no início deste mês no Jardim América e câmeras de seguranças registraram a ação

Um entregador por aplicativo foi preso, na noite deste domingo (15), suspeito de cometer assaltos na região do Setor Bueno e do Jardim América, em Goiânia. O motociclista foi localizado na Vila Boa com diversos pertences roubados. O homem usaria uma motocicleta vermelha com uma caixa de entregas de um aplicativo para abordar as vítimas. Recentemente, casos envolv...