Cidades Preso morre no presídio de Itapaci e família não sabe o motivo Rafael Gonzaga Carvalho, de 23 anos, foi levado para o hospital da cidade e morreu minutos depois. O diagnóstico de furúnculo não convenceu familiares

O corpo de um detento de 23 anos que morreu no início da noite desta segunda-feira (8) no presídio de Itapaci, município a 220 km de Goiânia, continua no Instituto Médico Legal de Ceres a pedido da família. Rafael Gonzaga Carvalho, que estava preso desde novembro de 2019 sob acusação de tráfico e associação para o tráfico de drogas, foi levado para o Hospital Municipal c...