Cidades Preso homem que se passava por oficial do Exército em Valparaíso de Goiás Ele usava fardas da corporação e no momento da prisão, portava pistola de airsoft e apresentou carteira falsa

Um homem foi preso em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, por se passar por oficial do Exército Brasileiro. Ele foi preso pela Polícia Civil e no momento da abordagem apresentou um documento falso. Ele ainda usava fardamento da corporação e portava uma pistola de airsoft e informou ser 1º tenente. A equipe foi até a casa do suspeito e encontrou outros...