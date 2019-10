Cidades Preso há duas semanas, marido de ciclista morta em 2015 é solto Decisão é do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Em dezembro de 2018, Eduardo de Oliveira Francisco foi condenado a 27 anos e 9 meses de prisão pelo crime

Preso no dia 7 deste mês, o advogado Eduardo de Oliveira Francisco, marido da ciclista Cibelle de Paula Silveira, foi solto na tarde desta terça-feira (22). Ele foi condenado pela morte da mulher, ocorrida em 2015, e cumpria a pena em regime fechado no Núcleo de Custódia do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. A decisão da soltura foi proferida na última segunda-...