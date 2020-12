Cidades Preso foge do hospital de Aparecida; policiais penais teriam dormido durante escolta O reeducando foi encaminhado ao hospital por ingestão de corpo estranho

O preso Wericles Batista Fernandes fugiu do Hospital Municipal de Aparecida (HMAP) na noite do último dia 25 de dezembro. Segundo informações apuradas pelo Popular, os dois policiais penais teriam dormido durante a escolta do detento ao local. O reeducando foi admitido na unidade clínica médica B, leito 201 por ingestão de corpo estranho. O Popular entrou em c...