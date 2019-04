Vida Urbana Preso filho que matou pai com tiro na cabeça depois de perder partida de truco e ser zombado por ele Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu nesta quinta-feira (25) na zona rural de Padre Bernardo, no Entorno do Distrito Federal

Atualizada às 11h42. Geovani da Silva Magalhães, de 23 anos, foi preso suspeito de matar o pai, Natal de Oliveira Magalhães, de 47, com um tiro na cabeça em uma fazenda na zona rural de Padre Bernardo, no Entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil (PC), o crime aconteceu na noite desta quinta-feira (25), após a vítima zombar do filho, que teria perdido...