Cidades Preso em Porangatu um dos maiores ladrões de cargas do país Samuel Lourenço Dias, foragido da Justiça, usava documentos falsos. Ele estava numa propriedade rural vivendo com suntuosidade, segundo a polícia

Policiais civis da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (Decar), em conjunto com policiais militares do 34° Batalhão da Polícia Militar (BPM), de Itaberaí, prenderam neste domingo (10), no município de Porangatu, no norte de Goiás, Samuel Lourenço Dias, considerado um dos maiores ladrões de cargas e traficantes do país. Samuel estava numa propriedade r...