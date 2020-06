Cidades Preso em Jataí levando maconha em caixões não era funcionário de funerária e motorista desapareceu Dono de funerária contou que motorista era fre

Após ter o carro funerário apreendido com dois caixões cheios de maconha na BR-060, em Jataí, o dono de uma funerária de Terezópolis de Goiás esteve na manhã desta terça-feira (15) em Jataí, na Região Sudoeste do Estado, onde registrou uma ocorrência de desaparecimento do motorista. Proprietário da Funerária Apax, Lorivan Lima, contou que Jheykson Albuquerque trabal...