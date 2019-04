Vida Urbana Preso em Goiatuba acusado de matar professor O corpo de Sebastião Pereira de Sousa foi encontrado no Domingo de Páscoa em sua casa com sinais de violência. Ele era muito conhecido na cidade do sul de Goiás

A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (24) em Goiatuba, município do sul de Goiás, o homem acusado de assassinar o professor Sebastião Pereira de Sousa, 64 anos, cujo corpo foi encontrado em casa na madrugada de domingo com sinais de violência. O autor do crime, um amigo do professor, é Wallisson Moura Silva, 24 anos, que esteve na residência da vítima com a inte...