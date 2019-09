Cidades Preso do semiaberto é morto na porta da casa de amigo em Aparecida de Goiânia O homem que morreu tinha passagem por roubo. Amigos da vítima não ficaram feridos

Um detento do semiaberto foi assassinado, na madrugada desta quinta-feira (5), na porta da casa de um amigo no bairro Jardim Alto do Paraíso, em Aparecida de Goiânia. De acordo com o Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), a vítima conversava com três amigos quando um carro parou próximo ao rapaz, quatro homens saíram do veículo e atiraram contra ele. Após o fato, o...