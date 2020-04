Cidades Preso do semiaberto é morto a tiros em Aparecida de Goiânia Disparos atingiram a cabeça e o pescoço da vítima

Um detento do semiaberto foi morto a tiros na porta de casa, na noite desta quarta-feira (1º), na Rua Marajoara, no Retiro do Bosque, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da Capital. Vizinhos do homem, que usava tornozeleira eletrônica, escutaram o barulho dos disparos. Quando saíram de casa encontraram o corpo na calçada. A vítima foi atingida com ti...