Cidades Preso diz que advogados foram vítimas de latrocínio; polícia não acredita Pedro Henrique Martins Soares confessou ter sido o autor dos tiros que mataram Marcus Aprígio Chaves, de 41 anos, e Frank Alessandro Carvalhaes de Assis, de 47, na quarta-feira em Goiânia

O homem de 25 anos preso pela morte dos advogados Marcus Aprígio Chaves, de 41 anos, e Frank Alessandro Carvalhaes de Assis, de 47, confessou ter atirado nas duas vítimas, três vezes no primeiro e uma no segundo, mas insiste que se trata de um roubo mal sucedido que resultou na morte das vítimas, em um escritório no Setor Aeroporto, em Goiânia, na tarde de quarta-feira (...