Cidades Preso com Covid-19 foge de hospital em Aparecida de Goiânia Detento da Penitenciária Coronel Odenir Guimarães estava internado com escolta no Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia

Um preso com Covid-19 que estava internado Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia (Huapa), na Região Metropolitana da Capital, fugiu do local na madrugada da última terça-feira (23). Em nota, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) informou que já foram tomadas as providências cabíveis em relação à fuga e o caso será investigado internamente pela p...