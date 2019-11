Cidades Preso é espancado e morto na Central de Triagem, em Aparecida de Goiânia Segundo advogado, homem estava detido de forma temporária quando crime ocorreu. Diretoria-Geral de Administração Penitenciária informou que instaurou procedimento administrativo para apurar ocorrência

Um homem, de 54 anos, foi espancado e morto na Central de Triagem do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, na noite do último sábado (9). Ele estava preso de forma temporária, de acordo com a defesa, quando o crime ocorreu. Os suspeitos ainda não foram identificados. A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) afirmou que um procedimento admini...