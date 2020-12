Cidades Preso é achado morto em cela de presídio em Jaraguá Ronisclei Veríssimo de Almeida foi encontrado morto, com o pescoço amarrado por um lençol

Preso da unidade prisional de Jaraguá, Ronisclei Veríssimo de Almeida foi encontrado morto, com o pescoço amarrado por um lençol, dentro de uma cela, no fim da manhã de quarta-feira (9). Ele havia sido colocado em uma cela com presos transferidos da Penitenciária Odenir Guimarães (POG). A morte foi registrada como suicídio. O próprio detento teria pedido para ficar na cela, pois conheceria alguns deles...