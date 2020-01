Cidades Presidente nacional do Pros é suspeito de agredir uma das filhas em Planaltina de Goiás Em nota, defesa informou que "é lamentável que um pai ao buscar corrigir a filha, tenha um conflito familiar exposto na imprensa"

O presidente nacional do Partido Republicano da Ordem Social (Pros), Eurípedes Júnior, é suspeito de agredir com chutes, pontapés e dentadas uma das filhas de 19 anos. As agressões ocorreram nesta quarta-feira (8) na sede do partido em Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, e teria sido motivada por um veículo em nome do político, mas usado pela vítima. O delega...