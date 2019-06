Cidades Presidente Jair Bolsonaro visita Aragarças nesta quarta-feira (5) Chefe do Executivo nacional fará lançamento de programa de recuperação da bacia hidrográfica Araguaia-Tocantins

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), visita a cidade de Aragarças, Região Noroeste de Goiás, na próxima quarta-feira (5), por volta de 9h30, para o lançamento do projeto “Juntos pelo Araguaia”. A cidade fica na divisa do Estado com Mato Grosso do Sul, mais precisamente com o município de Barra do Garças. O governador Ronaldo Caiado (DEM) estará presente n...