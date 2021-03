Cidades Presidente do TJ determina que Judiciário não pode decidir quem deve ir para UTI O desembargador Carlos Alberto França entendeu que a prática significaria ‘furar a fila da regulação pela via judicial’

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) determinou a suspensão da decisão que determinava ao município de Aparecida de Goiânia providenciar, no prazo de 24 horas, uma vaga em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para internação de um paciente com Covid-19. A Justiça entendeu que a prática significaria ‘furar a fila da regulação pela via judicial’, gerando violação à...