Cidades Presidente do STF mantém suspensa a contratação de comissionados na Semad Segundo o entendimento de Dias Toffoli, os 12 cargos comissionados eram voltados para atividades de servidores efetivos de técnico e analista ambiental

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, decidiu manter a suspensão definida pelo Tribunal de Justiça do Goiás (TJ-GO) do edital de chamamento da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) para a contratação de 12 servidores para cargos em comissão em áreas ligadas ao meio ambiente para atividades de servidores ocupantes d...