Cidades Presidente do Sindipão, Luiz Gonzaga morre aos 74 anos A Federação das Indústrias do Estado de Goiás emitiu uma nota lamentando a morte dele e dando condolências à família

O presidente do Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria no Estado de Goiás (Sindipão), Luiz Gonzaga de Almeida, de 74 anos, morreu neste domingo (29). Ele sofreu um acidente doméstico, onde bateu a cabeça ao cair. O quadro agravou e ele não resistiu. Luiz Gonzaga era uma pessoa muito conhecida no mundo empresarial de Goiás. Proprietário da panificadora Rede P...