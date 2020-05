Cidades Presidente do Ipasgo testa positivo para Covid-19 Silvio Fernandes está em isolamento desde a última sexta-feira (22), quando foi diagnosticado com a doença

Na última sexta-feira (22), Silvio Fernandes, presidente do Ipasgo foi diagnosticado com Covid-19. Ele informou que fazia testes de ‘maneira seriada’ por causa de sua área atuação durante a pandemia, mas todos os resultados anteriores do dia 22 eram negativos. O presidente não apresenta os sintomas da doença e agora cumpre isolamento domiciliar. Em nota enviada aos co...