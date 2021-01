O presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego), Hugo Cunha Goldfeld, está internado em um hospital, em Goiânia, para tratamento contra a Covid-19, segundo informações daCompanhia. Em nota, a Codego informou que Goldfeld “segue em franca recuperação e respondendo bem ao tratamento”.

O estado de saúde do empresário e agropecuarista, de acordo com a nota, é considerado 'muito bom' e a expectativa é que ele receba alta nos próximos dias.

Goldfeld assumiu a Codego em junho do ano passado após a divulgação de suspeitas de favorecimento em venda de terrenos da Companhia para a empresa de Matheus Henrique Aprígio Ramos, filho do contraventor Carlos Augusto de Almeida Ramos, o Carlinhos Cachoeira, para a construção de um shopping na BR-153, no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia).

Marcos Cabral, então presidente da estatal, foi nomeado para uma assessoria especial da Governadoria, no lugar de Eduardo Machado. Em junho, o POPULAR revelou que Cabral ignorou dois pareceres jurídicos que recomendavam a negociação de pelo menos um dos lotes pelo preço de mercado.