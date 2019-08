Cidades Presidente da Assembleia de Goiás lamenta morte de servidora em queda de helicóptero Acidente aconteceu na noite do último sábado (24), no Lago das Brisas, em Buriti Alegre

O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), deputado Lissauer Vieira (PSB), lamentou a morte de Miriam Carolina Fontana, servidora da Alego que foi vítima de um acidente de helicóptero na noite do último sábado (24), no Lago das Brisas, em Buriti Alegre. Três das quatro pessoas que estavam na aeronave morreram. Em um post no Instagram, o deputado lamentou o acidente. "Estamos todos muito abalados e consternados...