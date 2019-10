Cidades Presidente da Alerj diz que dará voto favorável à soltura de três deputados presos Parlamentares estão presos desde novembro do ano passado, capturados na Operação Furna da Onça, um desdobramento da Lava Jato

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), deputado André Ceciliano (PT), afirmou que vai votar favoravelmente pela libertação de três deputados presos, após decisão da ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), definir que cabe à Casa a decisão. Ofício do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) neste sentido foi enviad...