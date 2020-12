Cidades Presidente da AGM encontra Doria para tratar de compra da Coronavac Prefeito de Hidrolândia entregou ao presidente do Butantan um protocolo de intenções para a compra de doses para municípios goianos.

O presidente da Associação Goiana de Municípios (AGM), Paulo Sérgio de Rezende (PSDB), esteve nesta quinta-feira (10) em São Paulo, em reunião com o governador João Doria (PSDB) e com o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, onde trataram da compra da vacina Coronavac. "Muito obrigado pela sua visita e a intenção que você materializa para a aquisição da vac...