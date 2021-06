Cidades Preservação do João Leite tem baixa adesão de produtores rurais da Região Metropolitana de Goiânia Projeto iniciado em 2015 visa a preservar a bacia do ribeirão em parceria com produtores da região, mas só 29 aderiram

Seis anos após o início das atividades do Programa Produtor de Água do Ribeirão João Leite, o número de produtores rurais com propriedades na bacia do manancial que abastece a Região Metropolitana de Goiânia que aceitaram participar do projeto é pequeno. De um total de 82 fazendas ou chácaras nas cidades de Nerópolis e Ouro Verde, que estão no projeto piloto, apenas ...