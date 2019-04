Vida Urbana Preservação de bens artísticos ainda é alvo de debates

[...]Atualmente, a reposição de bens artísticos na Igreja Matriz segue sendo discutida entre a comunidade e há quem argumente em prol da reconstrução de elementos anteriores, com, por exemplo, os antigos retábulo e do altar-mor por meio de réplicas. “Fazer cópias do que existia originalmente seria falseamento artístico”, avalia o arquiteto responsável pela restauração feita...