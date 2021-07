Cidades Presença de vereadores na Câmara de Goiânia, terapia para transgênero e mapa de calor da Covid-19 Fique bem informado com as principais notícias da manhã desta segunda-feira, 19 de julho de 2021

Só 9 vereadores de Goiânia foram a todas as sessões em 2021 Durante o primeiro semestre de 2021, apenas nove vereadores da Câmara Municipal de Goiânia compareceram a todas as sessões. O levantamento considerou a frequência de 32 parlamentares (a Casa possui 35 cadeiras), já que 3 foram substituídos por suplentes durante o período. Assim, menos de um terço dos in...