Cidades Presa suspeita de esfaquear idosa de 82 anos em tentativa de assalto em Goianésia Vítima teve ferimentos nos braços, foi socorrida e passa bem

Uma mulher de 33 anos suspeita de esfaquear uma idosa de 82 foi presa na tarde desta segunda-feira (13) em Goianésia, no Centro de Goiás. Segundo a Polícia Militar, a detida entrou na casa da vítima, no Bairro Santa Luzia, com o intuito de roubar. Ela foi presa após denúncias. De acordo com a PM, quando a equipe chegou a suspeita estava segurando a faca utilizada, e esta...