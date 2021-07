Cidades Presa suspeita de aplicar golpe do número novo em Goiânia; prejuízo ultrapassa os R$ 28 mil Cinco vítimas, com idades entre 60 e 86 anos, já foram identificadas, segundo informações da Polícia Civil

Uma mulher, de 23 anos, foi presa temporariamente na última sexta-feira (16), no Setor Morada do Sol, na região noroeste de Goiânia, durante desdobramento da Operação Irmandade da Polícia Civil (PC). Ela é suspeita de integrar uma quadrilha especializada no golpe do novo número. Segundo a polícia, cinco vítimas, com idades entre 60 e 86 anos, já foram identi...