Cidades Presídio em Planaltina fica pronto 2 anos após previsão Unidade é a terceira a ser inaugurada entre cinco com segurança adicional prometidas na gestão ainda de Marconi Perillo (PSDB). Prisão antiga do município vai servir de apoio

A chamada Unidade Prisional Especial de Planaltina de Goiás será inaugurada na próxima segunda-feira (2). Com 388 vagas, a obra começou a ser feita em maio de 2017 e tinha a previsão inicial de ser concluída em julho do ano passado. É o presídio que começou a ser construído mais recentemente entre os cinco prometidos pela gestão passada de Marconi Perillo (PSDB) com recu...