A live da cantora Marília Mendonça na última quarta-feira (8) quebrou todos os recordes de audiência da internet e estabeleceu a incrível marca de de 3,3 milhões de usuários. O que ninguém esperava era que uma mensagem postada durante a apresentação iria fazer a 'casa cair' para alguém. Na verdade, para uma turma.

Isso porque um detendo postou no chat da live uma mensagem pedindo um 'salve' da cantora para o presídio do Recanto do Sol, em Anápolis.

A administração da Unidade Prisional Regional (UPR) não gostou nada da gracinha fez uma grade revista no presídio, na manhã dessa quinta-feira (9), um dia após o show da 'rainha da sofrência', e apreendeu o celular utilizado para postar o comentário na internet.

Um detalhe chamou a atenção: a revista foi realizada ao som de músicas da cantora e foi batizada como Operação Marília Mendonça.

Agora, o aparelho está à disposição das autoridades competentes para os fins cabíveis.

A DGAP informou também que, como medida de controle da segurança penitenciária, são realizados diariamente procedimentos de revista estrutural em todas as unidades do sistema prisional goiano, por determinação do Governo do Estado.

A cantora Marília Mendonça realizou a live no YouTube em que cantou algumas de suas músicas mais conhecidas diretamente da sala de sua casa. Na transmissão, que contou com a presença de um intérprete para pessoas com deficiência auditiva, em pouco tempo o número de pessoas assistindo ultrapassou os 3,1 milhões, recorde da live realizada dupla Jorge e Mateus no fim de semana. Marília atingiu 3,3 milhões de espectadores.

Durante a live, a cantora chegou a parar de cantar em alguns momentos para ler algumas mensagens enviadas por seguidores no Twitter. Em um deles, após um breve início de música, feito por engano, brincou: "Tá vendo, gente, para vocês verem que tem pouco funcionário, mesmo".

No sábado, 4, a live da dupla Jorge e Mateus recebeu críticas do público por aglomerar uma dezena de pessoas. A transmissão ao vivo chegou a contar com a presença do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que defendeu o isolamento social.

Para evitar o questionamento do público e preservar a saúde dos funcionários da equipe, Marília Mendonça reduziu o número de colaboradores, com um mínimo possível de mão-de-obra para colocar uma transmissão desse tamanho no ar.