Cidades Presídio de Bela Vista registra morte suspeita de Covid-19 e outros casos da doença são investigados DGAP confirma infecções de outros presos, mas não informa quantos

Um detento do presídio de Bela Vista, no centro de Goiás, morreu no último sábado (6) com suspeita de Covid-19. Ele estava internado no Hospital Municipal daquela cidade. A Diretoria Geral de Administração Penitenciária (DGAP) confirma outros casos da doença no presídio, mas não revela quantos, apesar de pedido do POPULAR. Segundo relato da Polícia Penal, ao qua...