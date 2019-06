Cidades Preparem os casacos: previsão de fazer 13º C em Goiânia nesta semana Tendência é de que junho seja marcado por frio e baixa umidade relativa no ar em Goiás

Levantar da cama nesta terça-feira (4) já foi um pouco complicado para os goianienses por causa do friozinho que fez nesta manhã. E a previsão é que fique um pouquinho mais difícil nos próximos dias. Desde essa segunda-feira (3), uma frente fria avança sobre o Sudeste e o Centro-Oeste do Brasil deixando áreas de instabilidade por todo o Estado. Segundo o site The We...