Cidades Prepare o guarda-chuva: fim de semana em Goiás deve ser de fortes chuvas e com rajadas de vento Apesar da umidade, a queda das temperaturas está descartada no Estado

A chuva que caiu em Pirenópolis com ventos fortes de até 70 km por hora deixou quatro feridos e assustou muitos moradores e turistas que estavam na cidade. Para o final de semana, o clima em Goiás deve continuar com chuva e rajadas de vento moderado e forte, com possibilidades de raio. A previsão é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado ...