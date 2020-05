Cidades Prepare o cobertor: temperatura em Goiânia pode chegar a 8ºC na madrugada desta terça-feira (26) Conforme apresentado no aplicativo The Weather Channel, Goiânia terá a máxima de 23ºC ao longo do dia, enquanto a mínima ficará na casa dos 8ºC

O frio realmente chegou em Goiânia. Após os termômetros marcarem 14ºC em alguns pontos da capital, nesta segunda-feira (25), a expectativa é que as temperaturas caiam ainda mais na madrugada desta terça-feira (26), podendo chegar até 8ºC, segundo informações do aplicativo The Weather Channel. Conforme apresentado no aplicativo, Goiânia terá a máxima de 23ºC ao lon...